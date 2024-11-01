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        Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü

        Zengin taş kömürü yataklarının yanı sıra 201 bin hektar orman varlığına sahip Zonguldak'ta sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:45
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        Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü
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        Zengin taş kömürü yataklarının yanı sıra 201 bin hektar orman varlığına sahip Zonguldak'ta sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

        "Madenci kenti" olarak bilinen Zonguldak'ta ormanlar sonbahar renklerine büründü.

        Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Devrek-Mengen kara yolu çevresindeki ağaçlar turuncu, sarı ve kahverengi tonlarıyla güzel manzara oluşturuyor.

        Güneşin de kendisini göstermesiyle ayrı güzellik sunan bölge, fotoğraf sanatçılarının yanı sıra doğa yürüyüşü yapanlar tarafından tercih ediliyor.

        Bölgede sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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