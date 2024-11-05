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        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:50
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        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
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        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kazakistan ile mevcut dostluk bağlarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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