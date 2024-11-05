Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.
Vali Hacıbektaşoğlu, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kazakistan ile mevcut dostluk bağlarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.