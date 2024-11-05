Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta yaralı tilki tedavi altına alındı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta yaralı tilki tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı.

        Bir fındık fabrikasında çalışan işçiler, malzemelerin altında saklanan yaralı bir tilki olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Fabrikaya giden ekipler, yaralı tilkiyi yakalayarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

        Burada muayene edilen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        İstanbul'da TIR dehşeti! TIR sürücüsü tutuklandı
        İstanbul'da TIR dehşeti! TIR sürücüsü tutuklandı
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Hem suçlu hem güçlü!
        Hem suçlu hem güçlü!
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Yaralı tilki fabrikaya sığındı
        Yaralı tilki fabrikaya sığındı
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret...
        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Zonguldak'ta partisinin ilçe kongresine katı...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Zonguldak'ta partisinin ilçe kongresine katı...
        Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü bir tarımdan geçer
        Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü bir tarımdan geçer
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta partisinin Kilimli İlçe Kongresi'nde konuş...
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta partisinin Kilimli İlçe Kongresi'nde konuş...