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        Zonguldak'ta pazar yerlerinde yabani mantar denetimi yapıldı

        Zonguldak'ta halk sağlığının korunması amacıyla pazar yerlerinde yabani mantar denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:06
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        Zonguldak'ta pazar yerlerinde yabani mantar denetimi yapıldı
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        Zonguldak'ta halk sağlığının korunması amacıyla pazar yerlerinde yabani mantar denetimi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı kapsamında pazar yerlerinde yabani mantar denetimi düzenledi.

        Pazarcı esnafı tarafından satışa sunulan yabani mantarlar, halk sağlığının korunması amacıyla müsadere edilerek imha edildi.

        Vatandaşlara, yabani mantar konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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