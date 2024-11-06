Zonguldak'ta pazar yerlerinde yabani mantar denetimi yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı kapsamında pazar yerlerinde yabani mantar denetimi düzenledi.

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