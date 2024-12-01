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        Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip makineleri devirdi, çalışanların üzerine araç sürdü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri devirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:35
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        Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip makineleri devirdi, çalışanların üzerine araç sürdü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri devirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre, Ortacı köyünde O.Ç. (28), bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç'nin çalıştığı atölyeye minibüsle girdi. Önce malzeme ve makineleri aracıyla deviren O.Ç, 3 çalışanın üzerine minibüsü sürdükten sonra bölgeden ayrıldı.

        İş yeri sahibi K.T. ve baba M.Ç, yaşananların ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne giderek O.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, minibüsle atölyeye giren sürücünün istiflenen ahşap malzemeleri ve makineleri devirmesi ile aracını 3 kişinin bulunduğu alana doğru sürmesi yer alıyor.

        Tekin, gazetecilere, yanında çalışan M.Ç'nin oğluyla sorun yaşadığını anlatarak, "Bir süredir babasıyla sürtüşme halinde. Kamera kayıtları da var. İş yerinde çalışan 6 personel var. Bu adamların üzerine arabayı sürüyor, makineleri deviriyor. Ortalığı savaş alanına döndürdü." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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