Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip makineleri devirdi, çalışanların üzerine araç sürdü

Tekin, gazetecilere, yanında çalışan M.Ç'nin oğluyla sorun yaşadığını anlatarak, "Bir süredir babasıyla sürtüşme halinde. Kamera kayıtları da var. İş yerinde çalışan 6 personel var. Bu adamların üzerine arabayı sürüyor, makineleri deviriyor. Ortalığı savaş alanına döndürdü." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, minibüsle atölyeye giren sürücünün istiflenen ahşap malzemeleri ve makineleri devirmesi ile aracını 3 kişinin bulunduğu alana doğru sürmesi yer alıyor.

Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Ortacı köyünde O.Ç. (28), bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç'nin çalıştığı atölyeye minibüsle girdi. Önce malzeme ve makineleri aracıyla deviren O.Ç, 3 çalışanın üzerine minibüsü sürdükten sonra bölgeden ayrıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri devirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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