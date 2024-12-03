Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta engelli bireyler temsili trafik uygulaması yaptı

        Zonguldak'ta temsili olarak trafik görevlisi olan engelli bireyler, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta engelli bireyler temsili trafik uygulaması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta temsili olarak trafik görevlisi olan engelli bireyler, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

        Kentte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması, engellilerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarının sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda engelli bireyler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında temsili trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Sürücüleri durdurarak ehliyet ve emniyet kemeri kontrolü yapan engelliler, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

        Etkinlikte sürücülere bilgilendirme broşürü ve boyama kitabı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
        Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
        Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalıp, serbest kalmıştı;...
        Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalıp, serbest kalmıştı;...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor; liseliler hem tecrübe hem pa...
        Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor; liseliler hem tecrübe hem pa...
        Zonguldak'ta araçların kış lastik değişimi meslek lisesi öğrencilerinden
        Zonguldak'ta araçların kış lastik değişimi meslek lisesi öğrencilerinden