Zonguldak'ta engelli bireyler temsili trafik uygulaması yaptı

Bu kapsamda engelli bireyler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında temsili trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kentte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması, engellilerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarının sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Zonguldak'ta temsili olarak trafik görevlisi olan engelli bireyler, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

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