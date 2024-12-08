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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması:

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin insanın insanca yaşayabileceği, hayat standartlarını rahatlatıcı düzeyde olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:40
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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması:
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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin insanın insanca yaşayabileceği, hayat standartlarını rahatlatıcı düzeyde olması gerektiğini söyledi.

        Atalay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kafede düzenlenen kahvaltı programında, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve şehit madencilerin aileleriyle buluştu. Kahvaltı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunun Atalay, ailelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Gündemde asgari ücret tartışmalarının yapıldığına değinen Atalay, kanun gereği 40 senedir bu konudaki temsilde TÜRK-İŞ'in yetkili olduğunu, en büyük sözleşme olan asgari ücretin 9 milyon civarında insanı ilgilendirdiğini belirtti.

        Mevcut ücretin kabul edilebilir tarafının bulunmadığını, emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını, idarecilerin kadını, kamuyu ve emeği koruması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler, makul rakam gelirse arkadaşlarımız orada olur." diye konuştu.

        DİSK ve HAK-İŞ ile ortak açıklama yaptıklarını anımsatan Atalay, "Rakamdan öte insanın insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettiği müddetçe asgari ücretin ne önemi, ne özelliği var. Asgari ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor. Yoksa alınan asgari ücretin önemi kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        MÜSİAD'ın asgari ücrete ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Atalay, "Hiç uygun değil, hiç doğru değil. Onların hepsi işveren, patron arkadaşlarımız. Tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama şöyle bir baksınlar. 'Ben bu rakamı söylediğim zaman, asgari ücretlinin eline ne geçecek. Bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.' Kendileri böyle baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacağı, kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler." şeklinde konuştu.

        Atalay, yaklaşık bir buçuk sene önce kamuda yaptıkları sözleşmeden Zonguldak başta olmak üzere işçilerin tamamına yakınının çok memnun kaldığını belirterek, "Ama aradan 6 ay geçmeden aldığımız zam darmadağın oldu. Şu anda kamu işçisi bile asgari ücret düzeyine geldi." dedi.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Şehit Madenciler Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin Yiğit'in de katıldığı programda, Atalay ile şehit madencileri aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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