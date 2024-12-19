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        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

        Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:19
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        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
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        Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinin, bilimsel mütalaadaki iddialarla dosyanın tamamını kapsayacak şekilde yeniden rapor alınması talebi üzerine Adli Tıp Kurumunca hazırlanan 20 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

        Raporun sonuç bölümünde, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı belirtildi.

        Radyolojik görüntülemelerin üst kurul tarafından yapılan değerlendirmesinde, orbita lateral duvarda (göz küresini çevreleyen ve koruyan kemik yapının bir parçası) tespit edilen kırık dışında kemik dokularda kırık tespit edilmediği, bacaktaki defektif (hasar) görünümün yanığa bağlı oluştuğu aktarıldı.

        Adli dosyada kayıtlı bilgilerde, alınan ifadelere göre Nourtani'nin kömür madeninde çalıştığı ortamda 9 Kasım 2023'te fenalaştığı, 10 Kasım 2023'te yol kenarında göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğu, otopsisinde göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğundan iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, göğüs ve batın içi organlarda gerekli makroskopik, histopatolojik ve travmatik değişimler açısından inceleme yapılamadığı kaydedildi.

        Raporda, "Kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihiyle uyumlu olduğu, olay sonrası gecikmeden 112 Acil Servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedavi başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadesine yer verildi.

        Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına ise yarın devam edilecek.

        - Olay

        Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

        Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının, patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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