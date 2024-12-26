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        Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, basın mensuplarıyla buluştu

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:21
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        Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, basın mensuplarıyla buluştu
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        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Zonguldak Belediyesi Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Erdem, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

        Kenti daha modern, yaşanılabilir ve sosyal hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Erdem, "Sosyal belediyecilik anlamında Kapuz Plajı'nda Şehit Aybüke Yalçın Çalışma Salonu'nu açtık. Gezici kütüphane'den BKM kurslarına kadar toplumun her kesimini kapsayan projelerimizle Zonguldak'ımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi belgesini alarak belediyecilikte kalite standartlarını bir adım daha ileriye taşımak için elimizden gelen bütün gayretleri gösterdik ve bayrağımızı göndere çektik." ifadesini kullandı.

        Erdem, eğitimden kültüre, sosyal dayanışmadan kentsel kısmetlere kadar her alanda gerçekleştirdikleri çalışmalarla şehrin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Vizyonumuz Zonguldak tarihini, doğasını ve insanları yönetmek ve geliştirmektir. Bu attığım adımda değerli hemşerilerimizin desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır. Birlikte daha güzel Zonguldak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "Kent Lokantası" hizmetini hayata geçirdiklerini anımsatan Erdem, önümüzdeki günlerde halk ekmek satış noktalarının da açılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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