Zonguldak'tan kısa kısa

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulacağını açıkladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdür İsmail Başel, gazetecilere, "Gıda Bankası" üzerinden yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin 31 Ocak 2025’e kadar Cumhuriyet Halk Evleri'ne başvurmalarını istedi.

Başel, "Vatandaşlarımız 10.00 ila 16.00 saatleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvurularını aldıktan sonra gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize 4’er aylık periyotlar halinde yılda 3 kez gıda yardımında bulunacağız." ifadesini kullandı.

- Ölçü ve tartı aletleri muayeneleri başladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisindeki pazaryeri ve pazaryeri dışındaki tüm mekanik teraziler, belediye ölçü ve ayar memuru tarafından masa, asma, ibreli teraziler ile tek kollu kantarların 2 kilograma kadar olanların muayeneleri için beyanname doldurulması amacıyla sürecin başladığı belirtildi.