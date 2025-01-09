Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu etkiye sahip hap, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.