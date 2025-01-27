Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Can Şahin, "Alemdar" gemisinin önemine değindi.

Alemdar'ın Milli Mücadele'ye katılması ve tarih sayfalarına altın harflerle kazınmasına sebep olacak olayların Osmanlı nakliye gemisi Tirimüjgan'ın Kızılırmak ağzında karaya oturması ve Alemdar'ın onu kurtarması için görevlendirilmesi ile başladığını belirten Şahin, ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın daha büyük miktarlarda olabilmesi için "Alemdar"a Milli Mücadele yıllarında büyük iş düştüğünü ifade etti.

Şahin, "Alemdar" gemisinin 23 Ocak 1921'de gece yarısı 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan Ereğli'ye kaçırıldığını, Ereğli halkının milli mücadeleye inanmış ruh içerisinde "Alemdar"ı bağrına basarak her türlü kolaylığını sağladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için 27 Ocak'ta ayrıldığının ihbar edilmesi üzerine Zonguldak'ta bulunan Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 27 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz.' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucunda Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı."

Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotunun Alemdar'a ateş açtığını duyan halkın sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 motor gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a dönmesini sağladığını aktaran Şahin, Serdümen Recep Kahya'nın bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaştığını dile getirdi.