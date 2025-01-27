Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Can Şahin, "Alemdar" gemisinin önemine değindi.

        Alemdar'ın Milli Mücadele'ye katılması ve tarih sayfalarına altın harflerle kazınmasına sebep olacak olayların Osmanlı nakliye gemisi Tirimüjgan'ın Kızılırmak ağzında karaya oturması ve Alemdar'ın onu kurtarması için görevlendirilmesi ile başladığını belirten Şahin, ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın daha büyük miktarlarda olabilmesi için "Alemdar"a Milli Mücadele yıllarında büyük iş düştüğünü ifade etti.

        Şahin, "Alemdar" gemisinin 23 Ocak 1921'de gece yarısı 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan Ereğli'ye kaçırıldığını, Ereğli halkının milli mücadeleye inanmış ruh içerisinde "Alemdar"ı bağrına basarak her türlü kolaylığını sağladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için 27 Ocak'ta ayrıldığının ihbar edilmesi üzerine Zonguldak'ta bulunan Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 27 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz.' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucunda Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı."

        Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotunun Alemdar'a ateş açtığını duyan halkın sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 motor gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a dönmesini sağladığını aktaran Şahin, Serdümen Recep Kahya'nın bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaştığını dile getirdi.

        Şahin, "Alemdar" gemisinin 1959'da hizmet dışına çıkarıldığını, 1964'ten sonra özel firmalar tarafından kullanıldığını ve 1982'de sökülmek üzere satıldığını, Kasım 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda İstanbul Tersanesinin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirildiğini sözlerine ekledi.

        Törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Vekili Kadir Tekin, askeri erkan ile ilçe protokolü katıldı.

        Daha sonra Devrim Bulvarı'ndaki İnönü Parkı'na ilk deniz şehidi Recep Kahya adına yapılan anıta protokol tarafından karanfil bırakıldı.

        - Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde program düzenlendi

        İkinci program, sahil bulvarında bulunan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Can Canver, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Milletvekilleri Bozkurt ve Ertuğrul da konuşmalarında "Alemdar"a İstiklal Madalyası verilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Zonguldak'ta Miraç Kandil'i programında konuşt...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Zonguldak'ta Miraç Kandil'i programında konuşt...
        Zonguldak'ta şişirilen lastiğin patlama anı kamerada
        Zonguldak'ta şişirilen lastiğin patlama anı kamerada
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta Kur'an kursunun açılışında konuş...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta Kur'an kursunun açılışında konuş...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ne kadar dini ilimse matematik de o kad...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ne kadar dini ilimse matematik de o kad...
        Şişirdiği lastiğin patlamasıyla yaralandı; olay kamerada
        Şişirdiği lastiğin patlamasıyla yaralandı; olay kamerada
        Zonguldak'ta freni boşalan midibüs park halindeki araçlara çarpıp devrildi
        Zonguldak'ta freni boşalan midibüs park halindeki araçlara çarpıp devrildi