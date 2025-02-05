Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığını belirtti.

Tahminlere göre, yarın da aralıklarla devam edecek kar yağışının, zaman zaman kuvvetlenerek akşama kadar etkisini sürdüreceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yarın ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşların dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmesini istedi.