Zonguldak'ta Gülüç Belediye Başkanlığına Sadık Kara seçildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkanlığa Sadık Kara seçildi.

Yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş hapis cezasına istinaden tutuklanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın Danıştay tarafından görevinin düşürülmesinin ardından Gülüç'te başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Gülüç Düğün Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkanlığı için AK Parti'nin adayları Sadık Kara ve başkanlığına vekalet eden Atilla Tarık Semiz yarıştı.

Seçimde 8 oy alan Kara belediye başkanlığına seçildi, Semiz ise 1 oy aldı.

Kara, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacaklarını, beldeyi daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Bunun üzerine 4 Kasım 2024'te yapılan seçimde İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen ile yarışan AK Parti'nin adayı Atilla Tarık Semiz, başkan vekilliğine seçilmişti.