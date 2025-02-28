Zonguldaklı usta, hayvan figürü işlemeleriyle geleneksel Devrek bastonuna farklılık katıyor
GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek birbirinden farklı özelliklere sahip bastonlar üreten Mithat Güllüoğlu, yenilik kattığı kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasını sağlıyor.
GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek birbirinden farklı özelliklere sahip bastonlar üreten Mithat Güllüoğlu, yenilik kattığı kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasını sağlıyor.
Çocuk yaşlarda öğrendiği bastonculuk mesleğini uzun yıllardır ağabeyleriyle Eski Cami Sokak'taki Bastoncular Çarşısı'nda sürdüren evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Güllüoğlu, gövdesi kızılcık ağacından yapılan, kezzapla renklendirilen, çeşitli motiflerle işlenen ilçeye özgü bastonları binbir emek ve sabırla yapıyor.
Bastonların sap kısmını iguana, kaplumbağa, yılan, kurt, salyangoz, at, köpek, kartal, leylek, kurbağa gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta sanat eserine dönüştüren Güllüoğlu, el emeği göz nuru bastonlarını, işlemesi ve ağacın kalitesine göre 750 ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla meraklılarına sunuyor.
Güllüoğlu, AA muhabirine, mesleği çocuk yaşlarda ağabeylerinden öğrendiğini ve zaman içerisinde kendisini geliştirdiğini belirterek, "Yeteneğimi fark ettikten sonra bu işe devam etmeye karar verdim. O günden bu zamana kadar hala devam ediyorum." dedi.
Birbirinden farklı figürler yapmayı sevdiğini dile getiren Güllüoğlu, "Modeller bana ait. Ağacın şekline uygun istediğim modeli yapabiliyorum. Şu ana kadar birçok model üzerine çalıştım. Yılan, kertenkele, kaplumbağa, sincap gibi modeller çalıştım. Siparişle çalışıyorum. Müşteri ne isterse yapıyorum." diye konuştu.
- "Üretim şekli tamamen ustanın hayal dünyasına kalmış"
Devrek bastonunun kızılcık ağacından yapılmasının onu diğerlerinden ayırdığına değinen Güllüoğlu, şöyle devam etti:
"Bu, lifli bir ağaçtır. Esner ama kırılmaz. Kızılcık ağacından ve el yapımı olması bu bastonu özel kılıyor. Ağacı orman işi yapan köylü vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bunun kesim mevsimi var. Satın aldığımız ağaç parçalarını bir yıl bekletiyoruz. Bir yıl kendi doğal halinde kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra işleme alıyoruz. Ağaç parçalarını fırınlıyoruz, ısıtıp doğrultuyoruz. İşlemeye hazır hale gelince ne istersek işliyoruz."
Güllüoğlu, üretim şeklinin tamamen ustanın hayal dünyasına kaldığından bahsederek, "Ressamın resim yapması gibi baston yapımı da bir sanat. Yapılan bastonu bir daha yaparım ama sadece benzetirim, el yapımı olduğu için aynısı olmaz. Teknolojiye rağmen unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği, değeri, elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
El emeği isteyen ürünlerin yaşatılması gerektiğini dile getiren Güllüoğlu, her geçen gün mesleğe olan ilginin azaldığını ve çırak bulmakta güçlük çektiklerini sözlerine ekledi.
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