Türkiye'de en sıcak gün 32 dereceyle Zonguldak'ta yaşandı

Türkiye'nin en sıcak ikinci yeri 31,4 dereceyle Samsun'un Bafra ilçesi, üçüncü yeri ise 30,9 dereceyle Samsun'un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçeleri oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Devrek ilçesinde kaydedildi.

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