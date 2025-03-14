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        Türkiye'de en sıcak gün 32 dereceyle Zonguldak'ta yaşandı

        Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:59
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        Türkiye'de en sıcak gün 32 dereceyle Zonguldak'ta yaşandı
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        Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ölçüldü.

        Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Devrek ilçesinde kaydedildi.

        Türkiye'nin en sıcak ikinci yeri 31,4 dereceyle Samsun'un Bafra ilçesi, üçüncü yeri ise 30,9 dereceyle Samsun'un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçeleri oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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