Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet" etkinliği düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde "8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine Karadeniz Ereğli Limanı'nda "Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet" kuş gözlemi ve konferans gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mustafa Sözen'in katılımıyla önce limanda kuş gözlem etkinliği yapan öğrenciler, daha sonra konferansa katıldı.

Sözen, öğretmen adaylarına sadece kuşların dünyasından değil, kutuplardaki çalışmalarından da bahsetti.

Etkinlik sonunda öğrencilere "Zonguldak Kuşları" kitapları dağıtıldı.

Doç. Dr. Canay Pekbay tarafından Sözen'e teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

- Devrek'te altyapı çalışmalarına yönelik incelemeler yapıldı

Devrek'te altyapının güçlendirilmesi ve çevresel risklerin en aza indirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında incelemeler gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın katılımıyla saha incelemeleri yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ilgili kurumların katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında, saha çalışmalarının kapsamı gözden geçirildi ve sürecin etkin ilerlemesi için hazırlıklar tamamlandı.

İncelemelerde, Ağalar ve Karşıyaka mahallelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bölgelerdeki olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Zonguldak-Ankara kara yolu üzerindeki menfez çalışmaları programa dahil edilerek ulaşım güvenliğinin sağlanması ve altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımlar atıldı.