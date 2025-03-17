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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD), iftar ve kan bağışı programı düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:07
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD), iftar ve kan bağışı programı düzenleyecek.

        Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen KGD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emen, her yıl geleneksel hale getirilen iftar programını 19 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceklerini belirtti.

        Kan bağışının hayat kurtardığını dikkati çeken Emen, vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını bağış yapmaya davet etti.

        - Öğrencilere meslek seçiminin önemi anlatıldı

        Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR meslek danışmanları tarafından Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine "Meslek Seçiminin Önemi" konulu seminer verildi.

        Seminerde meslek seçiminin sadece kişisel yeteneklerle sınırlı olmadığı belirtildi. Gelecek akımları takip etmenin ve zamana uyum sağlamanın öneminden bahsedilen programda, lise türleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca hangi lisenin hangi tür puan ve beceri gibi koşullar gerektirdiği öğrencilere aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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