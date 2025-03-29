Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Namal, Macaristan'da İslam'ın resmi din kabul edilmesinin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa
        ABONE OL

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Namal, Macaristan'da İslam'ın resmi din kabul edilmesinin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Türk-Macar ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Namal, mesajında, Macaristan'da 150 yıllık Osmanlı döneminde dini hoşgörünün hüküm sürdüğünü belirtti.

        Macaristan'daki önemli İslam eserlerinin başında Gül Baba türbesinin geldiğini aktaran Namal, "Gül Baba, Osmanlı ordusuyla Macaristan'a gelmiş ve Budin'in fethi esnasında ölmüştür. Bundan sonra Gül Baba ve türbesi Macaristan ve çevresindeki Müslümanlar için önemli merkez haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

        Namal, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşmasıyla Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bosna-Hersek'in, Avusturya-Macaristan tarafından işgal edildiğini anımsatan, şunları kaydetti:

        "Böylece birçok Müslüman geçici ya da sürekli olarak Macaristan'a yerleşmiştir. Macaristan'daki ve Bosna-Hersek'teki Müslümanlar dini bayramlar vesilesiyle Budapeşte'de bulunan Müslümanların tek kutsal yeri olan Gül Baba türbesinde buluşuyorlardı. Osmanlı Hükümeti tarafından 1909 yılında Türk öğrencilerine öğretmen olarak gönderilen imam Abdüllatif (Tanrısever) Efendi Gül Baba türbesinde cuma namazları ve bayram namazları kıldırarak hutbeler vermekteydi."

        Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan müttefiklik ve bunun sonucunda doğan dostluğun neticesinde İslamiyet'in Macaristan'da resmi din olarak kabulünü içeren 5 maddelik yasanın 30 Mart 1916'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Namal, "Bu yasa Avrupa kıtasında müstesna bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yasanın çıkmasında başta Macaristan'daki Başşehbender Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Bosna-Hersekli Müslümanların önemli katkısı olmuştur. Bu yasa Avrupa kıtasında çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülkede kabul edilmesi açısından da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

        - GMİS Genel Başkanı Yeşil Ramazan Bayramı'nı kutladı

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yeşil, mesajında, bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkeye ve bölgeye huzur ve barış getirmesini diledi.

        Bayramların insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu belirten Yeşil, şunları kaydetti:

        "Ramazan Bayramı'nın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumunda (MTA) ve maden işletmelerinde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, halkımızın ve İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz."

        - Devrek Belediyesi sosyal dayanışma kampanyası başlattı

        Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ramazan Paylaşmaktır" sloganıyla başlatılan sosyal dayanışma kampanyası kapsamında temel gıda maddelerinden oluşan ramazan kolilerinin ve market fişlerinin, ihtiyaç sahibi 800 aileye ulaştırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Birlik ve beraberliğin en derinden hissedildiği bu mübarek ayda, sofralara sadece gıda değil; umut, kardeşlik ve dayanışma da taşımaya gayret ettik. Belediye olarak her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşların yanındayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Özel sporcu Eda Nur Biçer, Dünya Kış Oyunları'ndaki başarısıyla göz doldurd...
        Özel sporcu Eda Nur Biçer, Dünya Kış Oyunları'ndaki başarısıyla göz doldurd...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklama...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklama...
        Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı
        Kürekle üzerine doğru koştuğu dayısını itip yere düşürdü
        Kürekle üzerine doğru koştuğu dayısını itip yere düşürdü
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı