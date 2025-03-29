Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Namal, Macaristan'da İslam'ın resmi din kabul edilmesinin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk-Macar ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Namal, mesajında, Macaristan'da 150 yıllık Osmanlı döneminde dini hoşgörünün hüküm sürdüğünü belirtti.

Macaristan'daki önemli İslam eserlerinin başında Gül Baba türbesinin geldiğini aktaran Namal, "Gül Baba, Osmanlı ordusuyla Macaristan'a gelmiş ve Budin'in fethi esnasında ölmüştür. Bundan sonra Gül Baba ve türbesi Macaristan ve çevresindeki Müslümanlar için önemli merkez haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Namal, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşmasıyla Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bosna-Hersek'in, Avusturya-Macaristan tarafından işgal edildiğini anımsatan, şunları kaydetti:

"Böylece birçok Müslüman geçici ya da sürekli olarak Macaristan'a yerleşmiştir. Macaristan'daki ve Bosna-Hersek'teki Müslümanlar dini bayramlar vesilesiyle Budapeşte'de bulunan Müslümanların tek kutsal yeri olan Gül Baba türbesinde buluşuyorlardı. Osmanlı Hükümeti tarafından 1909 yılında Türk öğrencilerine öğretmen olarak gönderilen imam Abdüllatif (Tanrısever) Efendi Gül Baba türbesinde cuma namazları ve bayram namazları kıldırarak hutbeler vermekteydi."

Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan müttefiklik ve bunun sonucunda doğan dostluğun neticesinde İslamiyet'in Macaristan'da resmi din olarak kabulünü içeren 5 maddelik yasanın 30 Mart 1916'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Namal, "Bu yasa Avrupa kıtasında müstesna bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yasanın çıkmasında başta Macaristan'daki Başşehbender Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Bosna-Hersekli Müslümanların önemli katkısı olmuştur. Bu yasa Avrupa kıtasında çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülkede kabul edilmesi açısından da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu. - GMİS Genel Başkanı Yeşil Ramazan Bayramı'nı kutladı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yeşil, mesajında, bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkeye ve bölgeye huzur ve barış getirmesini diledi. Bayramların insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu belirten Yeşil, şunları kaydetti: