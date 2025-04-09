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        Zonguldak'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:00
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        Zonguldak'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        M.E.G'nin (31) kullandığı 67 AU 479 plakalı ambulans, Sanayi Sitesi Işıklar mevkisinde Ö.G. (24) idaresindeki 59 AGK 968 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile ambulanstaki sağlık personeli B.A. (30) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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