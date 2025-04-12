Sakarya'da evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta defnedildi

Yangında yaralanan anne hastaneye kaldırılmış, haberi alarak olay yerine gelen baba ise sinir krizi geçirmişti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark Mahallesi Seferler Sokak'taki prefabrik evde dün çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Çınar ve Cansu Kulan'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Yangında yaşamını yitiren kardeşler Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) için Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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