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        Sakarya'da evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta defnedildi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:16
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        Sakarya'da evde çıkan yangında ölen 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta defnedildi
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Yangında yaşamını yitiren kardeşler Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) için Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        İki kardeşin cenazeleri öğle vakti köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

        Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde, baba Serdal Kulan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

        Öte yandan Serdal Kulan'ın tavuk çiftliğindeki işinden ayrıldığı, ailesiyle memleketi Zonguldak'a dönmeyi planladığı öğrenildi.

        Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark Mahallesi Seferler Sokak'taki prefabrik evde dün çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Çınar ve Cansu Kulan'ın cansız bedeni bulunmuştu.

        Yangında yaralanan anne hastaneye kaldırılmış, haberi alarak olay yerine gelen baba ise sinir krizi geçirmişti.

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