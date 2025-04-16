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        Zonguldak'ta Roman kültürünün zenginliği etkinliklerle anlatıldı

        Zonguldak'ta Roman kültürünün zenginliği çeşitli etkinliklerle anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:22
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        Zonguldak'ta Roman kültürünün zenginliği etkinliklerle anlatıldı
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        Zonguldak'ta Roman kültürünün zenginliği çeşitli etkinliklerle anlatıldı.

        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanlığı tarafından TOBB Uzunmehmet Ortaokulu önünde düzenlenen, Roman kültürünün renkli ve hareketli dünyasının yansıtıldığı program, müzik ve dans gösterisiyle başladı.

        Öğrencilerin Roman müzikleri eşliğinde sergilediği performans beğeni kazanırken, veliler ve öğretmenler de ritme eşlik etti.

        Çocuklara özel hazırlanan boyama etkinlikleri, denge ve dikkat oyunları, mini yarışmalar ve balon etkinlikleri ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Yeşilay standında çocuklara küçük hediyeler, rozetler ve balonlar dağıtıldı.

        Öte yandan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtımının yapıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede sunulan ücretsiz psikolojik destek hizmetleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Katılımcılara sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda farkındalık kazandıran broşürler dağıtıldı. YEDAM uzmanları, bireysel görüşmelerin ücretsiz yapıldığı ve tamamen gizlilik esasına dayandığını da vurguladı.

        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı, "Roman vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması ve kültürel zenginliğimizin bir parçası olarak daha görünür kılınması adına bu gibi etkinlikleri çok önemsiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ve ailelerimizin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmesi için sahada aktif rol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramların ardından sona eren etkinliğe, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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