Zonguldak'ta "aşağılama" suçundan yargılanan dönemin halk eğitim merkezi müdür yardımcısına beraat

Zonguldak'ta market çalışanını aşağıladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan dönemin Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı O.D, beraat etti.

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, müşteki Ö.B. ve tutuksuz sanık O.D. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık O.D, olay günü babasına haksız yere bağırıldığını gördüğünü ve o anlık sinirle bazı sözler sarf ettiğini ancak kastının aşağılamak olmadığını iddia etti.

Tanık Z.O. da markette kasiyer olduğunu, sanığın olay günü gelip gelmediğini görmediğini, Ö.B'nin dışarıda olduğunu ancak aralarındaki konuşmaları duymadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı, "eylem aşağılama, tahkir niteliğinde olmadığı için yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı" kanaatine varıldığını belirterek, sanığın beraatine hükmetti.

Ö.B'nin avukatı İrem Nur Bozacıoğlu, gazetecilere, yargılama sürecinde suçun niteliğinin yanlış olduğunu savunarak, "Şahıs açıkça müvekkilimin şahsına dini değerleri üzerinden, inanç değerleri üzerinden, örtüsü üzerinden hakaret ettiğini mahkeme aşamasında sözlü beyanlarıyla ikrar etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bozacıoğlu, beraat kararına itirazlarını sunduklarını da sözlerine ekledi. - Olay Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde 3 Mart 2024'te bir zincir markette müşteri K.D. ile kasiyer Ö.B. arsında çıkan tartışmaya K.D'nin oğlu dönemin Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de katılması üzerine polis çağrılmıştı. Polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." diyerek direnmesi üzerine O.D, yere yatırılarak gözaltına alınmıştı. Polise mukavemet nedeniyle Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada pişman olduğunu söyleyen O.D. özür dilemiş, Ö.B. de şikayetçi olmamıştı. "Polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverilmişti.