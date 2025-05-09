Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ata tohumlarıyla yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ata tohumlarıyla yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde oluşturulan dağıtım noktalarında yoğunluk yaşandı.

        Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ata tohumu dağıtımına her yıl artarak devam edeceklerini söyledi.

        Geleceğe bırakacakları en değerli miras olan ata tohumu projesini önemsediklerini belirten Posbıyık, belediyeye ait 8 serada her yıl ata tohumu ürettiklerini ve vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından 3 ayrı noktadan 4 çeşit sebze fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Parkta alkol alanların geride bıraktıkları şişedeki içkiyi su zannederek iç...
        Parkta alkol alanların geride bıraktıkları şişedeki içkiyi su zannederek iç...
        Minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada
        Minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada
        Zonguldak'ta "aşağılama" suçundan yargılanan dönemin halk eğitim merkezi mü...
        Zonguldak'ta "aşağılama" suçundan yargılanan dönemin halk eğitim merkezi mü...
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Motosiklet tellere çarpıp takla attı; kaza anı kamerada
        Motosiklet tellere çarpıp takla attı; kaza anı kamerada
        Zonguldak'ta kadın market çalışanını gizlice fotoğraflayan zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta kadın market çalışanını gizlice fotoğraflayan zanlı tutuklandı