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        Zonguldak'ta kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:05
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        Zonguldak'ta kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Belen Yeni Sanayi kavşağında A.A. yönetimindeki 81 AAN 758 plakalı kamyon, Sezgin K. (43) idaresindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sezgin K'nin cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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