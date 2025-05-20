Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 9 ton kömür, 194 metre ray, 4 vagon, vinç, havalandırma ve 2 testere ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
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