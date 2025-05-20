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        Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:44
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        Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde dualarla anıldı.

        Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kotunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 15'inci yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

        TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçilerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm maden şehitlerini rahmetle ve şükranla andığını ifade etti.

        Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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