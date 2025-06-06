Zonguldak'ta evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Zanlıların çaldıkları 8 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 çocuk bileziği, çeyrek altınlı künye, Reşat altınlı kolye ve 20 bin 400 lirayı, Bolu'nun Gerede ilçesinde metruk binanın bahçesine gömdükleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Muharremler köyünde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.