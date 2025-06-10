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        Gökgöl Mağarası bayram tatilinde yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladı

        Zonguldak'taki turizm merkezi Gökgöl Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 kişi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:21
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        Gökgöl Mağarası bayram tatilinde yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladı
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        Zonguldak'taki turizm merkezi Gökgöl Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 kişi gezdi.

        Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

        Türk bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada kabuklu sınıfı canlılardan "gammarus tumaf" ismi verilen yangıç (kabuklu sınıfı canlılar) türünün keşfedildiği yer olarak da adını duyuran mağaraya gelenler, mağaranın girişinde yer alan bilgilendirme panolarından yurt içi ve dışındaki mağaralar hakkında bilgi aldı.

        Yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir terasının yanı sıra temiz havası ve mikroklima özelliğiyle de ilgi çeken mağarada ziyaretçiler, mağaranın turizme açık olan 875 metrelik bölümü gezme imkanı buldu.

        Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 966 ziyaretçiyi ağırlayan mağara, ziyaretçilerine farklı bir deneyim imkanı sundu.

        İstanbul'dan Zonguldak'a gelen Emirhan Genç, mağaranın görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Çok büyük bir mağara. Ülkemizde böyle yerlerin olmasın gerçekten çok değerli." dedi.

        İstanbul'dan gelen Hasan Yıldız, özellikle mağaranın ışıklandırmasının ve gezi yolunun çok güzel olduğunu, mağarayı çok beğendiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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