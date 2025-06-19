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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:25
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        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        C.T'nin (82) kullandığı 67 NY 028 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahallesi Demircioğlu Sokak'tan ana yola çıktığı sırada H.D. (38) idaresindeki 67 AEY 447 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında park halinde bulunan iki araca, daha sonra bir marketin bulunduğu binanın duvarına çarptı.

        Kazada sürücü C.T. ile araçlarda bulunan H.D. (41), P.D. (30) ve Y.T.D. (7) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

        Bu arada, kaza bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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