Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıldır sürdürüyor

        Zonguldak'ta uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra emekli olan ve kiraladığı arazide mavi yemiş yetiştirmeye başlayan Tomris Özeler, 14 yıldır organik üretim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıldır sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra emekli olan ve kiraladığı arazide mavi yemiş yetiştirmeye başlayan Tomris Özeler, 14 yıldır organik üretim yapıyor.

        Kentte 35 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, bir seyahati sırasında tanıştığı mavi yemişi yetiştirmeye karar verdi. 2011'de Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda bozuk orman arazisini kiralayan Özeler, burada çalışarak araziyi tarıma hazır hale getirdi.

        Özeler, daha sonra Polonya'dan ithal ettiği mavi yemiş fidanlarını araziye dikerek üretime başladı. İlk başlarda verimlilik açısından sonuç alamasa da sürdürülebilir üretim teknikleri uygulayarak kalitesini ve miktarını artıran Özeler, organik ürünlerinin tanıtımı için fuar ve organizasyonlara katıldı.

        Zamanla stant açarak doğrudan tüketiciyle buluşan ve pazarlama ağını genişleten Özeler, 21 dönüm bahçesinde geçen yıl 500 kilogram mavi yemiş hasat etmesinin yanı sıra kestane ve kara yemiş de yetiştiriyor.

        - "Örnek bir çalışma yapmak istedim"

        Tomris Özeler, gazetecilere, bahçe kurma hayalinin bulunduğunu ve bir seyahatinde tanıdığı mavi yemişi yetiştirmeye karar verdiğini anlattı.

        "Örnek bir çalışma yapmak istedim." diyen Özeler, kentte tarımın sadece fındık olarak düşünüldüğünü, alternatif olması amacıyla kestane, kara yemiş ve mavi yemiş yetiştirdiğini aktardı.

        Özeler, tüm emekli ikramiyesini harcayıp üzerine de harcama yaparak fidanları Polonya'dan getirttiğine değinerek, "Belki daha fazla ürünüm ve daha fazla gösterişi olabilirdi ancak doğal tarım, organik olsun diye ısrar ettim." diye konuştu.

        İklim koşullarının üretimi çok etkilediğine işaret eden Özeler, ne kadar sulasa da yağmurun bitki üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu vurguladı.

        Özeler, parayla çalışan bulsalar da kendilerinin gösterdiği özeni göstermediğini, o nedenle tırpanından sulamasına kadar her şeyle kendisinin ilgilendiğini dile getirerek, bu işi yapacak kişilerin doğayı sevmesi gerektiğini, sırf para kazanmak için yapılamayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 3'ü ağır, 7 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 3'ü ağır, 7 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 1'i ağır 5 yaralı
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 1'i ağır 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 ki...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 ki...
        Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı
        TKDK'nin 3,4 milyon liralık hibe desteğiyle Zonguldak'ta süt toplama kapasi...
        TKDK'nin 3,4 milyon liralık hibe desteğiyle Zonguldak'ta süt toplama kapasi...
        Madencilerden 'zam teklifi' eylemi
        Madencilerden 'zam teklifi' eylemi