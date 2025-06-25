Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıldır sürdürüyor

Zonguldak'ta uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra emekli olan ve kiraladığı arazide mavi yemiş yetiştirmeye başlayan Tomris Özeler, 14 yıldır organik üretim yapıyor.

Kentte 35 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, bir seyahati sırasında tanıştığı mavi yemişi yetiştirmeye karar verdi. 2011'de Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda bozuk orman arazisini kiralayan Özeler, burada çalışarak araziyi tarıma hazır hale getirdi.

Özeler, daha sonra Polonya'dan ithal ettiği mavi yemiş fidanlarını araziye dikerek üretime başladı. İlk başlarda verimlilik açısından sonuç alamasa da sürdürülebilir üretim teknikleri uygulayarak kalitesini ve miktarını artıran Özeler, organik ürünlerinin tanıtımı için fuar ve organizasyonlara katıldı.

Zamanla stant açarak doğrudan tüketiciyle buluşan ve pazarlama ağını genişleten Özeler, 21 dönüm bahçesinde geçen yıl 500 kilogram mavi yemiş hasat etmesinin yanı sıra kestane ve kara yemiş de yetiştiriyor.

- "Örnek bir çalışma yapmak istedim"