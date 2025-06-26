Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede öldü

Üniversitenin sosyal medya hesabından Rektör Özölçer'in görüşlerine yer verilen açıklamada, "Uğur Ayaz'ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hastane önünde gözyaşı döken öğrencileri, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak BEUN Hastanesi Başhekimi Burak Bahadır teselli etti.

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