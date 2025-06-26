Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede öldü

        Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Tersane Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Ayaz'ı (22) suda hareketsiz görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ayaz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Hastane önünde gözyaşı döken öğrencileri, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak BEUN Hastanesi Başhekimi Burak Bahadır teselli etti.

        Üniversitenin sosyal medya hesabından Rektör Özölçer'in görüşlerine yer verilen açıklamada, "Uğur Ayaz'ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yine orman yangını!
        İzmir'de yine orman yangını!
        "15 sene hazırlandık"
        "15 sene hazırlandık"
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta hükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Zonguldak'ta hükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Zonguldak'ta 5 katlı binadaki patlama anını anlattı: Deprem oluyor zannetti...
        Zonguldak'ta 5 katlı binadaki patlama anını anlattı: Deprem oluyor zannetti...
        Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıl...
        Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıl...
        Zonguldak'ta doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı bina tahliye edildi
        Zonguldak'ta doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı bina tahliye edildi
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 3'ü ağır, 7 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 3'ü ağır, 7 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 1'i ağır 5 yaralı
        Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 1'i ağır 5 yaralı