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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:52
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 172 metre ray ve 1 vinç ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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