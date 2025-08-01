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        Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:30
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        Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte tefecilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, aynı aileden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan baba Y.K. ile oğlu V.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler O.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin adliye önünde bekleyen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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