Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan baba Y.K. ile oğlu V.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler O.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte tefecilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

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