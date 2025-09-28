Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadının ölümüne ilişkin tutuklama
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında 1 kişinin öldüğü, 1 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında 1 kişinin öldüğü, 1 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çarşı Mahallesi'nde, dün yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında Dilara Y.'nin yaşamına yitirmesine, F.B.'nin yaralanmasına ilişkin yakalanan S.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi gören F.B.'nin taburcu edildiği, hayatını kaybeden Dilara Y.'nin memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Kelemen köyünde ikindi vaktinde defnedileceği öğrenildi.
Gökçebey ilçesinde dün, F.B. (22) ve Dilara Y. (24) ile araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup kendilerine tepki gösteren S.S. (33) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaralamıştı.
Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, F.B. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.