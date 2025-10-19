Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı eski gelinini öldürdü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesinde H.D. (71), tartıştığı eski gelini G.K'ye (43) av tüfeğiyle ateş etti.
G.K, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan G.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
