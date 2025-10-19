Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı eski gelinini öldürdü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 00:57 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı eski gelinini öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesinde H.D. (71), tartıştığı eski gelini G.K'ye (43) av tüfeğiyle ateş etti.

        G.K, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan G.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Semazen figürlü rahlede yakalanan uyuşturucu 14 kiloya ulaştı
        Semazen figürlü rahlede yakalanan uyuşturucu 14 kiloya ulaştı
        Kanseri yenip mesleklerine dönen iki hemşire, kendileriyle aynı kaderi payl...
        Kanseri yenip mesleklerine dönen iki hemşire, kendileriyle aynı kaderi payl...
        Zonguldak'ta denizde roket motoru bulundu
        Zonguldak'ta denizde roket motoru bulundu
        Rıza dışında kürtaj yaptıkları iddia edilen 2 doktor, adli kontrolle serbes...
        Rıza dışında kürtaj yaptıkları iddia edilen 2 doktor, adli kontrolle serbes...