Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı eski gelinini öldürdü

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan G.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.K, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesinde H.D. (71), tartıştığı eski gelini G.K'ye (43) av tüfeğiyle ateş etti.

