Zonguldak'tan kısa kısa

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz afişlere yönelik çalışma başlattı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle otobüs duraklarında inceleme yapıldığını belirterek, afişlerin kaldırılarak kişi ve kurumlara cezalar kesildiğini kaydetti.

Duvarlara, direklere ve otobüs duraklarına asılan izinsiz afişlerin çıkardığını aktaran Aydın, "Cadde, meydan, sokak, otobüs durakları, elektrik direkleri ve benzeri yerlere izinsiz afiş asmak yasaktır. Yönetmeliğe göre 2 bin 953, Kabahatler Kanunu'na göre de 2 bin 953 ila 91 bin 658 lira arasında cezası var." ifadelerini kullandı.

- Çocuklar için zeka testi uygulayıcı eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, psikologlara yönelik "Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-IV)" uygulayıcı eğitimi tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Klinik Psikolog Sibel Karahan verdi.