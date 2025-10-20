Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz afişlere yönelik çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:20 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz afişlere yönelik çalışma başlattı.

        Zabıta Müdürü Halit Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle otobüs duraklarında inceleme yapıldığını belirterek, afişlerin kaldırılarak kişi ve kurumlara cezalar kesildiğini kaydetti.

        Duvarlara, direklere ve otobüs duraklarına asılan izinsiz afişlerin çıkardığını aktaran Aydın, "Cadde, meydan, sokak, otobüs durakları, elektrik direkleri ve benzeri yerlere izinsiz afiş asmak yasaktır. Yönetmeliğe göre 2 bin 953, Kabahatler Kanunu'na göre de 2 bin 953 ila 91 bin 658 lira arasında cezası var." ifadelerini kullandı.

        - Çocuklar için zeka testi uygulayıcı eğitimi verildi

        İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, psikologlara yönelik "Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-IV)" uygulayıcı eğitimi tamamlandı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Klinik Psikolog Sibel Karahan verdi.

        Programa, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu'daki kamu hastanelerinde psikolog olarak görev yapan 12 uygulayıcı adayı katıldı.

        Faaliyette WISC-IV test kitinde yer alan ölçme araçlarına ilişkin teorik bilgiler ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

        Eğitim programı sayesinde zeka testi uygulayabilen psikolog sayısı artırıldı, hizmet sunum kapasitesi geliştirildi, test için bekleme süreleri azaltıldı ve psikologların kitlere erişimi kolaylaştı.

        Program sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan ve başkan yardımcısı Hasret Birinci, katkılarından dolayı Karahan'a teşekkür belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları

        Benzer Haberler

        Zonguldak CHP İl Başkanlığına Devrim Dural seçildi
        Zonguldak CHP İl Başkanlığına Devrim Dural seçildi
        CHP kongresinde kavga: 2 yaralı
        CHP kongresinde kavga: 2 yaralı
        Su kuyusunda kadın cesedi bulundu
        Su kuyusunda kadın cesedi bulundu
        Zonguldak'ta su kuyusunda ceset bulundu
        Zonguldak'ta su kuyusunda ceset bulundu
        16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum ya...
        16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum ya...
        Üniversitede 'flört şiddeti' araştırması
        Üniversitede 'flört şiddeti' araştırması