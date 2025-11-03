Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Kızılay Haftası "Kızılay Sokağı" etkinliğiyle başladı

        Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "Kızılay Sokağı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:11 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Kızılay Haftası "Kızılay Sokağı" etkinliğiyle başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "Kızılay Sokağı" etkinliği düzenlendi.

        Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri, 3 gün sürecek etkinliklerin açılışını gerçekleştirdi.

        Kan bağışı farkındalığının artırılmasının yanı sıra afet bilincinin ve gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği etkinlikte, AFAD'a ait deprem simülasyon tırı da alanda yer aldı.

        Protokol üyeleri, tırda deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

        Etkinlikte, öğrenciler müzik ve dans gösterileriyle eğlendi. Kızılay temalı el emeği ürünler stantlarda sergilendi.

        Protokol üyeleri, alanı gezerek Kızılay temalı pastayı kesti.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, programda yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası’nın önemine değinerek, Cumhuriyet Bayramı ile "çifte bayram" yaşadıklarını belirtti.

        Can, Kızılay'ın 157 yıldır milletin ve devletin hizmetinde faaliyet gösterdiğini aktararak, yıl sonunda kan torbası üretimine başlayacaklarını ve aralık ayında Ankara'da plazma fabrikası kuracaklarını bildirdi.

        Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay’ın afetlerde, savaşlarda, salgınlarda ve insani ihtiyaçların olduğu her durumda insanların yanında olduğunu söyledi.

        Programa, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Alin, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Hamsinin fiyatı gelen balık miktarına göre değişiyor
        Hamsinin fiyatı gelen balık miktarına göre değişiyor
        Zonguldak'ta 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürdü(2)
        2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürdü(2)
        2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürdü
        2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürdü
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'nın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'nın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 2 kişinin cenaze...
        Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 2 kişinin cenaze...