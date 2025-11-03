Zonguldak'ta Kızılay Haftası "Kızılay Sokağı" etkinliğiyle başladı

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay’ın afetlerde, savaşlarda, salgınlarda ve insani ihtiyaçların olduğu her durumda insanların yanında olduğunu söyledi.

Can, Kızılay'ın 157 yıldır milletin ve devletin hizmetinde faaliyet gösterdiğini aktararak, yıl sonunda kan torbası üretimine başlayacaklarını ve aralık ayında Ankara'da plazma fabrikası kuracaklarını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, programda yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası’nın önemine değinerek, Cumhuriyet Bayramı ile "çifte bayram" yaşadıklarını belirtti.

Kan bağışı farkındalığının artırılmasının yanı sıra afet bilincinin ve gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği etkinlikte, AFAD'a ait deprem simülasyon tırı da alanda yer aldı.

