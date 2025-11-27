Lise öğrencileri, otonom araçların yazılım hatalarını tespit eden sistem geliştirdi

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta lise öğrencileri, otonom araçlar için oluşturdukları geliştirme ve simülasyon sistemi sayesinde yazılım ve donanım hatalarını güvenli, düşük maliyetli ve kontrol edilebilir bir ortamda test edebiliyor.

Kentin en eski yerleşim yeri olan Gaca bölgesinden ismini alan, çeşitli liselerde eğitim gören 11 öğrenciden oluşan takım, "Otonom araçlar için elektronik ve yazılım geliştirme sistemi" isimli projeyi hayata geçirdi.

Mustafa Yılmaz Gömülü Sistem Teknolojileri Uygulama Merkezi'nde yaklaşık 5 ay önce çalışmalara başlayan "The Gaca" takımı, geliştirdikleri sistemi otonom sürüşün tüm temel fonksiyonlarını barındıran araç yapısı üzerine inşa etti.

Sistemde, yönlendirme, hız kontrolü, batarya yönetimi, sensör verisi toplama, engel algılama ve rota takibi gibi yazılım modüllerinin otonom araçlarındakiyle aynı prensiplerle çalışması sağlandı. Kullanılan elektronik kontrol kartları, motor sürücüler, sensörler ve haberleşme birimleri de otonom sürüşün ihtiyaç duyduğu veri akışını sağlayacak şekilde entegre edildi.

Yazılım tarafında görüntü işleme, sensör füzyonu, karar algoritmaları ve sürüş kontrol mekanizmaları bu sistem üzerinde test edildi, elde edilen veriler analiz edilerek hata payı azaltıldı. Bu yöntem sayesinde yazılım ve elektronik sistemlerin otonom araçlarda denenmeden önce test edilip oluşan hataların güvenli ortamda giderilmesi sağlandı. Sistem, öğrencilere gerçek otonom sistemleri tanıma, analiz etme ve uygulama deneyimi kazandırmanın yanı sıra firmalara da büyük ölçekli testlerin ön aşamasını bu sistemde gerçekleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. "The Gaca" takımı, geliştirdikleri projeyle Bartın Üniversitesi'nde 20-21 Kasım'da düzenlenen, 6 ülkeden 539 projenin yarıştığı "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı"ndan lise kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. - "Hepimiz azimle çalıştık" Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yusuf Hamza Demir, AA muhabirine, büyük otonom araçlarının denenme süreçlerinin maliyetli olduğunu söyledi.

Sırf ödül kazanmak için yarışmalara katılmadıklarına dikkati çeken Demir, "The Gaca takımı, 6 yıldır yarışmalara katılıyor. Son katıldığımız yarışmada da birincilik aldık. Ödül almak önemli. İleride bu yaptıklarımız önümüze çıkacaktır. Hepimiz azimle çalıştık. Atölyeden geç saatlerde çıktığımız anlar oldu." dedi. Demir, güzel tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Bizi tebrik edenler çok oldu. Bu yaşta bunları yapıyor olmamız gerçekten çok güzel bir şey. Bilgimizi burada gösteriyoruz. Sırf ödül odaklı değil, öğrenmek ve kendimizi geliştirmek amacıyla yapıyoruz." şeklinde konuştu. Projenin geliştirilebilir olduğuna işaret eden Demir, içine batarya koyacaklarını, aracı dört çeker yapmak istediklerini ve denemenin önemli olduğunu sözlerine ekledi. - "Herkesin bir hedefi olması gerektiğini düşünüyorum" Zonguldak Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eslem Sibel Yıldırım da 11 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını, zaman zaman zorlandıkları anlar olduğunu anlattı.