Gökgöl ve Mencilis mağaraları 2025'te 130 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

FADİME YILMAZ ELMA / ORHAN KUZU - Zonguldak'ta yer alan Gökgöl Mağarası ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Bulak Mencilis Mağarası, geçen yıl 130 binden fazla misafiri doğal oluşumun yolculuğuna çıkardı.



Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenlerden oluşan zengin jeolojik yapısıyla öne çıkan Gökgöl Mağarası, doğayla iç içe tasarlanan yürüyüş alanları sayesinde ziyaretçilerine farklı bir dünyayı keşfetme imkanı sunuyor. Turizme açık 875 metrelik bölüm, çevreyle temas koparılmadan ilerlenebilen yürüyüş aksı, cam köprüler ve seyir terasıyla gezilebiliyor.



Mağara girişinde yer alan bilgilendirme panoları, ziyaretçilere keşif süreci öncesinde hem görsel hem de içerik açısından rehberlik ederken, mağaranın doğal dokusu farklı açılardan gözlemlenebiliyor.



Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 10'uncu, Zonguldak'ın ise ikinci mağarası olan Gökgöl Mağarası, Karbonifer döneme tarihleniyor ve yaklaşık 350 milyon yıllık geçmişe sahip bulunuyor.



İçerisinden yağışlı dönemlerde debisi artan yer altı deresi geçen mağaradaki bu su, doğal bir sifon aracılığıyla Erçek Deresi'ne dökülüyor.



Damlataş birikimi yönünden son derece zengin olan mağaranın girişinden büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümlere Fosil Giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu gibi adlar verilmiş.



Gökgöl Mağarası, özellikle mağara atmosferinin astım hastalarına iyi geldiği yönündeki bilgiler nedeniyle de yoğun ilgi görüyor. Bu özelliğiyle sağlık ve yaşam turizmi kapsamında öne çıkan mağara, 2025 yılında yaklaşık 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.



- "Nefesle ilgili akciğer problemleri yaşayan birçok hastanın uğrak yeri oldu"



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, AA muhabirine, pandemi sonrasında mağaranın kapsamlı tadilattan geçirildiğini, yapılan bakım-onarım çalışmalarıyla alanın daha nitelikli görünüme kavuştuğunu belirtti.



Karayılmaz, insanların, "Zonguldak'a neden gelmeliyim?" sorusuna yanıt bulabileceği turistik ve kültürel mekanlar oluşturmayı hedeflediklerine değinerek, "Yaklaşık 25 yıldır 10, 15, 20 bin bandında ziyaretçi varken, bu değişikliklerden sonra hızla yükselen bir grafiği oldu. 2025 yılında 90 bin bandını yakalamış bulunuyoruz. Bizim için çok sevindirici bir olay. İnsanların burayı tercih etmeleri, birbirlerine sürekli 'Zonguldak'ta çok güzel bir mağara var.' diye söylemeleri bize bu güzelliği getirdi. Zonguldak halkı da bundan son derece mutlu." diye konuştu.



Bu yıl sonuna kadar 125 bin ziyaretçiyi ağırlama hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Karayılmaz, mağaranın girişinden sonraki ilk 100 metrelik bölümde özellikle astım hastalarının dinlenmek için sıkça kullandığı alanın yazın serin kışın sıcak atmosferi bulunduğunu, mağaranın, nefesle ilgili akciğer problemleri yaşayan birçok hastanın uğrak yeri olduğunu kaydetti.



Karayılmaz, son bir yıl içinde kültürel amaçlı düzenlenen tur programlar dolayısıyla da mağaranın ziyaret güzergahlarına dahil edilmeye başlandığını gözlemlediklerini, bu durumu, turizm odaklı gezilerin artması açısından olumlu gelişme olarak gördüklerini dile getirdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çok sayıda mağarayı görme fırsatı bulduğuna işaret eden Karayılmaz, söz konusu mağaranın tercih edilme nedenlerinden birinin 600 metreye kadar düz zeminli ve eğim içermeyen yapısı olduğunu sözlerine ekledi.



Samsun'dan ailesiyle gelen Emrullah Kök, mağaranın atmosferinden etkilendiklerini ve herkesin burayı görmesi gerektiğini belirterek, "Sarkıt ve dikitler çok güzel, Hala sarkıtların ucundan su damlamaya devam ediyor. Gerçekten muhteşem. İnternette görmüştüm, mağara atmosferinin astım hastalığına iyi geldiğini okudum. Kardeşim de astım hastası. Hem buradaki sarkıt ve dikitleri görmek hem de atmosferi solumak bizim için güzel oldu." şeklinde konuştu.



Oğlunun astım rahatsızlığı nedeniyle mağaraya geldiğini anlatan Nurgül Kök de beklediğinden daha güzel olduğunu vurgulayarak, "Böyle büyük bir yere girip çıkacağız sanmıştım ama ilerisi çok güzel. Sarkıtlar, dikitler, sular... Çok güzeldi, yer altı kanyonu gibi geldi bana, çok beğendim. Anlatamam ama 'Gidin, görün.' diyeceğim. Resim çektik ama resimle de olmuyor bence." dedi.



- Mencilis Mağarası geçen yıl 4 milyon 67 bin lira kazandırdı



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşumu 65 milyon ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen, 6 bin 52 metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis ise 4 mevsim sabit kalan 15 derece hava sıcaklığıyla dikkati çekiyor.



En üst katı fosil oluşumunu tamamlamış, ikinci katı yarı aktif, alt katı suların akmaya devam ettiği tam aktif mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Yapının 4. kilometresine kadarki kısmında ise özel macera parkuru bulunuyor. Özel ekiple 6-8 saat arası süren turda macera tutkunları, ziplinle nehre, oradan da botla yer altı şelalesine ulaşabiliyor.



Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı, bir dönem insanların kullanımında olduğu için de Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ile fırına sahip Mencilis'i, İl Özel İdaresi bünyesinde hizmet vermeye başladığı Temmuz 2022'den bu yana 152 bin 166 kişi ziyaret etti.



İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2022'den bu yana Bulak Mencilis Mağarası'nı işlettiklerini söyledi.



Mağarayı geçen yıl 41 bin 216 kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Sözen, 4 milyon 67 bin lira gelirin İl Özel İdaresi bünyesine kazandırıldığını kaydetti.



Sözen, mağaranın Karabük turizmine öncülük ettiğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçemizde çok önemli bir turizm alanımız. Gün geçtikçe de ziyaretçi sayılarımız artıyor. 2022'den bugüne kadar mağaramızı 152 bin 166 kişi ziyaret etti. Biz onları İl Özel İdaresi olarak misafir etmiş olduk. Gelen misafirlerimiz İl Özel idaremize 7 milyon 779 bin lira gibi çok ciddi bir rakamla katkı sundular. Biz de bu rakamları aslında toparladığımızda görev alanımız içerisinde kalan kırsal bölgelerimizdeki yatırımlarımıza ek olarak kazandırmış, vatandaşlarımızın da hizmetine sunmuş olduk."







