        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta bahçesinde ve odasında metan gazı belirlenen iki katlı ev boşaltıldı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bahçesinde ve bir odasında metan gazı olduğu belirlenen iki katlı ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:29
        Zonguldak'ta bahçesinde ve odasında metan gazı belirlenen iki katlı ev boşaltıldı
        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bahçesinde ve bir odasında metan gazı olduğu belirlenen iki katlı ev tahliye edildi.


        Taşbaca Mahallesi Kardeş Sokak'ta ikamet eden Ramazan Kırlak'a ait iki katlı evde yaşayanlar, doğal gaz cihazının sürekli alarm vermesi üzerine durumu doğal gaz şirketi yetkililerine haber verdi.

        Eve gelip ölçüm yapan şirket yetkilileri, sistemlerinde olumsuzluk görmeyince durum AFAD'a bildirildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, evin bir odasında ve bahçe bölümünde metan gazı tespit edildi.

        Doğal gazı kesilen ev tahliye edilirken, binada yaşayan 6 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.

        Evin önünde ve yakınlarında, kapatılan eski kömür ocaklarının havalandırma bacalarının ve giriş çıkış tünellerinin olduğu öğrenilmesi üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri inceleme başlattı.

        Evin bulunduğu alana güvenlik amacıyla şerit çekildi.

        Mahalle muhtarı Kibar Arıkan, gazetecilere, cihazın sürekli alarm vermesinden dolayı ev sakinlerinin doğal gaz firması yetkililerine bilgi verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Yetkililer eve gelip ölçüm yaptı. Kendi sisteminde bir şey göremedi. Ölçümler sonrasında metan gazı olduğu tespit edildi. AFAD geldi, ölçüm yaptı. AFAD yetkilileri evi boşalttı. TTK yetkilileri gazla ilgili ölçüm yapıyorlar. Doğal gaz kesildi. Ona göre karar verilecek. Koku evin içinden ve bahçeden tespit edildi. AFAD yetkilileri metan gazı olduğunu söylediler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

