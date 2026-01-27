Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos Limanı'nda

        Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", Filyos Limanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:46 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos Limanı'nda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", Filyos Limanı'na ulaştı.

        Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere dün İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıkan "Yıldırım", Filyos beldesindeki limana geldi.

        İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

        Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

        Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

        Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'nda sondaj kulesinin montajı tamamlanacak ve gemi, Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.

        Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin nisan ayında Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
        Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
        Şangay Dianji Üniversitesi heyetinden Rektör Özölçer'e ziyaret
        Şangay Dianji Üniversitesi heyetinden Rektör Özölçer'e ziyaret
        BEUN İİBF 205-2026 akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi
        BEUN İİBF 205-2026 akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı