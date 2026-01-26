Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce 19-25 Ocak'ta yapılan 12 denetlemede, 6 ocağın ruhsatsız işletildiği tespit edildi. Söz konusu ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince kapatıldı.

