        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:24
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerce 19-25 Ocak'ta yapılan 12 denetlemede, 6 ocağın ruhsatsız işletildiği tespit edildi.

        Söz konusu ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

