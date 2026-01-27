Habertürk
        Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 105. yıl dönümü törenle kutlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 105. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:27 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:27
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 105. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önündeki tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli Deniz İkmal Üsteğmen Muhammet Demir, konuşmasında "Alemdar" gemisinin önemine değindi.


        Kaderi değiştiren önemli olayların ve şahısların yanı sıra tarihin akışını değiştiren olaylara ev sahipliği yapan mekanların da tarihin tanığı olarak anılmayı hak ettiğini belirten Demir, Türklerin şanlı denizcilik geçmişlerinde destanlaşan gemilerin vücut buldukları olaylarla zaman içerisinde anıtlaştığını, Alemdar Gemisi'nin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

        Demir, Alemdar Gemisi'nin 23 Ocak 1921'de gece yarısında 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan Ereğli'ye kaçırıldığını, Ereğli halkının milli mücadeleye inanmış şekilde Alemdar'ı bağrına basarak her türlü kolaylığı sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için 27 Ocak'ta ayrıldığının ihbar edilmesi üzerine Zonguldak'ta bulunan Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 27 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz.' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucunda Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı."

        Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotunun Alemdar'a ateş açtığını duyan halkın sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 motor gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a dönmesini sağladığını aktaran Demir, Serdümen Recep Kahya'nın bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaştığını dile getirdi.

        Demir, Alemdar Gemisi'nin 1959'da hizmet dışına çıkarıldığını, 1964'ten sonra özel firmalar tarafından kullanıldığını ve 1982'de sökülmek üzere satıldığını, Kasım 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda İstanbul Tersanesinin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirildiğini sözlerine ekledi.

        Törene, Kaymakam Fatih Yılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri erkan ile ilçe protokolü katıldı.

        Daha sonra Devrim Bulvarı'ndaki İnönü Parkı'na ilk deniz şehidi Recep Kahya adına yapılan anıta protokol tarafından karanfil bırakıldı.

        - Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde program düzenlendi

        İkinci program, sahil bulvarında bulunan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Alemdar Destanı belgeseli gösterildi. Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Can Canver, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Protokol konuşmalarının ardından program, Murat Akbaş'ın "Alemdar Türküsü" dinletisiyle sona erdi.

