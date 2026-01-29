Zonguldak'taki voleybol turnuvası farklı meslek ve yaş gruplarını sporda buluşturuyor

FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde farklı yaş ve meslek gruplarından bireyleri bir araya getiren voleybol turnuvası, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmak ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.



Kilimli Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, "Takımını kur sen de katıl" sloganıyla hayata geçirilen turnuvada, ev hanımlarından sağlık çalışanlarına, muhtarlardan mühendislere ve öğrencilere çok sayıda kişinin yer aldığı 18 takımda 192 sporcu mücadele ediyor.



Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer'in öncülüğünde bu yıl hayata geçirilen projeyle her yaştan ve farklı meslek gruplarından bireyler, sağlıklı yaşam için enerji harcarken aynı zamanda sosyal bağlarını da güçlendiriyor.



İsmail Hakkı Güngör Spor Salonu'nda oynanan turnuvada muhtarlar, ev hanımları, öğrenciler, sporcular, mühendisler, polisler, güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve akademisyenler gibi çok sayıda meslekte görev yapan bireylerin yanı sıra eşler ile baba ve çocukların da yer aldığı takımlar, fikstüre göre hafta içi sahaya çıkıyor.



Ailelerin de tribünden destek vererek renk kattığı organizasyon, 9 Şubat'ta sona erecek. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.









- "Hem sporla iç içe hem de örnek oluyorlar"



Kilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Önder Keskin, AA muhabirine, Kaymakam Demirer'in teşvikleriyle voleybol turnuvası yapmaya karar verdiklerini söyledi.





Kurumların yanı sıra "Dışarıdan takımını kur gel" sloganıyla sporcu olmayanları da turnuvaya dahil ettiklerini aktaran Keskin, Emniyet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) da takım olarak katılım sağlandığını söyledi.



Keskin, asıl amaçlarının kış aylarında vatandaşların sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Herkes eğleniyor. İnsanlar aileleriyle, çocuklarıyla geliyor. Saat 18.30 ve 21.00 arasında insanlarımızla, kurumlarımızla bir arada eğlenceli vakit geçiriyorlar. Hem sporla iç içe hem de örnek oluyorlar. Her yaştan insanlar buraya geliyor, turnuvaya katılıyor. Hem çocuklarına hem de çevresine örnek oluyorlar. Biz de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak insanları spora teşvik ederek amacımıza ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.



Voleybolun ardından masa tenisi, dart gibi branşlarda da turnuva düzenlemek istediklerini, voleybolu herkesin oynayabileceği bir spor olmasından dolayı tercih ettiklerini anlatan Keskin, "Takımların karışık kurulmasını sağladık. Turnuvanın içerisinde eşli olanlar da var, çocuğu olanlar da oynuyor." dedi.



Mühendis Serkan Birinci, kurum olarak turnuvaya katıldıklarını, daha önce birlikte spor yaptıkları arkadaşlarıyla takım oluşturduklarını kaydetti.



Her fırsatta turnuvalara katıldıklarına değinen Birinci, "Takımımız tamamen işçi ve yönetici arkadaşlarımızdan oluşmakta. İçerideki insan kaynakları yapımız kurumsal bir yapıya sahip olduğu için bu tür etkinliklerden haberimiz oluyor. Bize böyle bir turnuva olduğundan bahsettiler. Sağ olsun Kaymakam Hanım, sporun ve sporcunun yanında her zaman. Biz de bu turnuvaya iştirak ettik." diye konuştu.



Eşiyle turnuvaya katılan tıbbi sekreter Nurseda Bıçak, küçük yaştan itibaren voleybol oynamayı sevdiğini ancak bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti.



Bıçak, "Projeyi sosyal medyada gördüm. Arkadaşım vasıtasıyla 3 aile katıldık. Çok güzel bir etkinlik. Bize çok şey kattı. Evde durup televizyon izleyeceğimize burada sporumuzu yapıyoruz, kendimizi, çevremizi geliştiriyoruz. Bütün kurumdan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.



Nurseda Bıçak'ın eşi özel güvenlik görevlisi Yiğitcan Bıçak da turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederek, spor yapmanın kendilerini geliştirdiğini ve enerjilerini atma konusunda destek sağladığını söyledi.









- "Biz geçler için çok faydasının olduğunu düşünüyorum"



Turnuvaya arkadaş grubuyla katıldığını belirten öğrenci Devrim Dilruba Gök, organizasyonun vatandaşlara açık olduğunu öğrenince başvuru yaptıklarını, takımlarına sonradan katılan isimlerle de uyum yakaladıklarını ve şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiklerini dile getirdi.



Devrim Dilruba Gök, "Özellikle imkanı kısıtlı olan ilçelerde bu tür etkinliklerin düzleniyor olmasının, özellikle biz geçler için çok faydasının olduğunu düşünüyorum. Çoğumuz çağımızın da getirdiği üzere telefon, bilgisayar ve diğer tür şeylere bağımlı hale geldik. Bu tarz spor etkinliklerinin olması bizi fiziksel ve mental olarak çok yükseğe taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Alper Gedik, çocuklarından birinin teknolojiye fazla zaman ayırması nedeniyle turnuvaya katılmadığını belirterek, "Bu tür etkinliklere geldiklerinde gayet eğleniyorlar aslında. Bu tarz etkinlikleri sık sık yaşamak önemli bence. Teknolojiden uzaklaştırdıkça bu tarz duyguların daha öne çıkmasını ve teknolojik bağımlılığın geride kalmasını sağlar ve önüne geçer." ifadelerini kullandı.



Kilimli Merkez Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk de turnuvayı düzenleyen herkese teşekkür etti.

