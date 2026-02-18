Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında bir aile hekiminin rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlediği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Yaklaşık 6 ay süren fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda doktor R.Y. ile ona rüşvet verdiği öne sürülen S.A. (28) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y. "rüşvet alma" suçundan tutuklandı, S.A. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Olayla ilgili M.A'nın (31) ise başka bir suçtan tutuklu bulunduğu, alınan rüşvet miktarının hazırlanacak MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta rüşvetle usulsüz sağlık raporu operasyonunda doktor tutuklandı
        Zonguldak'ta rüşvetle usulsüz sağlık raporu operasyonunda doktor tutuklandı
        BEUN Devrek Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Sevgi Evlerini ağırladı
        BEUN Devrek Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Sevgi Evlerini ağırladı
        Alaplı TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda istinat duvarında çökme tehlikesi
        Alaplı TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda istinat duvarında çökme tehlikesi
        Madencilere rüşvet karşılığı rapor verdiği iddia edilen doktora gözaltı
        Madencilere rüşvet karşılığı rapor verdiği iddia edilen doktora gözaltı
        Zonguldak'ta rüşvetle usulsüz sağlık raporu operasyonunda doktor ve madenci...
        Zonguldak'ta rüşvetle usulsüz sağlık raporu operasyonunda doktor ve madenci...
        Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam e...
        Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam e...