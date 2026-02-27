Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        TTK Armutçuk Müessesesi'nde üretimin yeniden başlanmasına karar verildi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davada karar verildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 12:34
        TTK Armutçuk Müessesesi'nde üretimin yeniden başlanmasına karar verildi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davada karar verildi.

        Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesindeki duruşmaya, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ile sendika yöneticileri ve taraf avukatları katıldı.

        İki bilirkişi raporunun değerlendirildiği duruşmada, TTK ve bakanlık avukatları raporlara ilişkin savunma yaptı.

        Bakanlık avukatlarının yeni bilirkişi raporu talebi, mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

        Son raporun da müessesede üretimin devam edebileceği yönünde olması dikkate alınarak, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından maden ocağında üretime yeniden başlanmasına karar verildi.

        Öte yandan, Kozlu, Üzülmez ve Karadon müesseselerine bağlı maden ocaklarında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin Zonguldak İş Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

        Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince, TTK Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk müesseselerine bağlı maden ocaklarında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler üzerine "iş durdurma" yönünde rapor hazırlanmış, Valiliğe sunulan rapora istinaden maden ocaklarında üretim durdurulmuştu.

        TTK yönetimi de "iş durdurma kararının kaldırılması" için dava açmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

