        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:32
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı.

        Kentte etkili olan sağanağın ardından Asma Mahallesi 95 Tulumba Sokak'ta toprak zeminde kayma meydana geldi.

        Heyelanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ilk inceleme sonrası heyelandan etkilenen 3 ev ve 1 iş yeri için geçici boşaltma kararı aldı.

        Daha sonra ekipler, iş yeri ve evlerde yaptıkları detaylı risk değerlendirmelerinin ardından güvenlik şeritlerini kaldırarak binalarda oturma, elektriği kesilerek tedbir amacıyla boşaltılan iş yerinde de çalışma kararı verdi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

