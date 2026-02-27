Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Milli muaythaici Sudenur'un hedefi uluslararası başarılarına yenisini eklemek

        GÖKHAN YILMAZ - Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda birçok başarıya imza atan milli muaythaici Sudenur Basancı, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli muaythaici Sudenur'un hedefi uluslararası başarılarına yenisini eklemek

        GÖKHAN YILMAZ - Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda birçok başarıya imza atan milli muaythaici Sudenur Basancı, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Sudenur, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 14-16 Şubat'ta Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda elit kadınlar kategorisinde 60 kilogramda birinci oldu.

        Bu sonuçla şampiyonayı üst üste 3. kez kazanan milli sporcu Sudenur, bu başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

        Daha önce Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, İtalya'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ve Antalya'da yapılan Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda kürsüde ilk sırada yer alan milli sporcu, 8-13 Haziran'da Brezilya'da gerçekleştirilecek 2026 FISU Dünya Üniversite Muaythai Şampiyonası'nda da birincilik hedefliyor.




        - "İnsanın hedefleri olunca tüm yorgunluklar geçici oluyor"

        Sudenur Basancı, AA muhabirine, katıldığı son turnuvada yeniden şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Sudenur, başarılarına yenilerini eklemek istediğini belirterek, "Brezilya'da yapılacak organizasyon için sıkı bir antrenman programına girdik. Bizim için önemli çünkü uluslararası bir organizasyon. Orada bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyorum." dedi.

        Her maçı önemsediğini ve hepsine aynı ciddiyetle hazırlandığını anlatan Sudenur, rakiplerinin zorlu olduğunu ancak elinden gelenin en iyisini yapıp yine zirvede yer almak istediğini kaydetti.

        Sudenur, günde 2-3 antrenman yaptığını dile getirerek, "Hocamla sağlam bir antrenman programı hazırladık. Ona uyuyorum. Çok fedakarlıklarda bulunuyoruz. Sürekli antrenman yapmak zorundayız. İyi beslenme, iyi yaşam tarzı ve uyku düzenine dikkat edip hayatını ona göre düzenliyorsun. Her gün hedeflerini düşünüyorsun ve ona göre hayatını yaşıyorsun." diye konuştu.

        Üniversite eğitimi ile spor hayatını yürütmenin zor olduğundan bahseden genç sporcu, "Bunun için iyi bir plan, program gerekiyor. İnsanın hedefleri olunca tüm yorgunluklar geçici oluyor, şampiyonlukla süslendiğinde motivasyonun artıyor." ifadelerini kullandı.




        - Antrenör Kocabaş: "Sudenur çok iyi bir örnek"

        Antrenör Cemal Kocabaş da istikrarlı ve özverili çalışmalarından dolayı milli sporcuyla gurur duyduğunu söyledi.

        Ulusal ve uluslararası arenada pek çok derece elde ettiklerini belirten Kocabaş, önlerinde dünya, Avrupa oyunları ve olimpiyatlar olduğunu, çalışmalara ara vermeden yoğun tempoda devam ettiklerini kaydetti.

        Kocabaş, Sudenur'un antrenmanlarını her zaman istikrarlı ve istekli sürdürdüğünü dile getirerek, "Sudenur şartlar ne olursa olsun, duygusal veya psikolojik olarak sıkıntıda da olsa hiçbir zaman bunları antrenmanlarının önüne koymuyor. O yüzden de hep başarılı. Sudenur çok iyi bir örnek. Spor ve eğitim hayatını düzenli şekilde yaptığı için başarı da geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta heyelan; 3 ev etkilendi
        Zonguldak'ta heyelan; 3 ev etkilendi
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle risk altındaki 4 yapıda inceleme yapıldı
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle boşaltılan yapılar yeniden kullanıma açıldı
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle boşaltılan yapılar yeniden kullanıma açıldı
        Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüphe...
        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüphe...
        Kozlu'da kepçe dorseden yola düştü, ulaşım bir süre aksadı
        Kozlu'da kepçe dorseden yola düştü, ulaşım bir süre aksadı