        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin operasyonel süreç takibinde kadın gücü

        FADİME YILMAZ ELMA - Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde görevli jeofizik operasyon yardımcı mühendisi Kamile Nesil Kaçar, sismik operasyonların takibinde önemli rol üstleniyor.

        Giriş: 07.03.2026 - 12:04
        Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin operasyonel süreç takibinde kadın gücü

        FADİME YILMAZ ELMA - Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde görevli jeofizik operasyon yardımcı mühendisi Kamile Nesil Kaçar, sismik operasyonların takibinde önemli rol üstleniyor.

        Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda sismik veri toplayabilen araştırma gemisi Oruç Reis, enerji çalışmalarının önemli merkezlerinden biri haline gelen Zonguldak'taki Filyos Limanı'na demirledi.

        Doğal kaynakların aranmasında, kıta sahanlığı ve yer kabuğu ile doğal afetlerin araştırılmasında kullanılan gemide görev yapan jeofizik operasyon yardımcı mühendisi 29 yaşındaki Kamile Nesil Kaçar, sismik operasyonları yöneterek gemi ile kara arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

        Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yüksek jeofizik mühendisi Kaçar, görevini yaklaşık 3 yıldır sürdürüyor.

        Geminin denizlerde gerçekleştirdiği sismik araştırmalara yönelik çalışan kadın mühendisler arasında yer alan Kaçar, teknik ekip ile operasyon merkezi arasında bilgi akışını sağlayarak sürecin koordinasyonunda aktif görev alıyor.

        - "Kadınlar sadece enerji alanında değil, her alanda gücünü gösteriyor"

        Kamile Nesil Kaçar, AA muhabirine, Oruç Reis'in sismik operasyonlarının takibinden sorumlu olduğunu söyledi.

        Görevinin tüm sismik operasyon sürecinin kontrol edilmesini kapsadığını belirten Kaçar, "Sürekli iletişim halinde kalarak gemi ile ofis arasındaki koordinasyonu sağlıyorum. Amacım operasyonları kesintisiz ve planlanan takvimde ilerletmek." dedi.

        Enerji ve denizcilik alanında kadın çalışan sayısının görece az olduğunu anlatan Kaçar, şöyle devam etti:

        "Ben bunun bir engel değil, fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu alanda başarılı olabilmenin temelinde aslında teknik bilgi, disiplin, ekip çalışması ve kriz yönetimi var. Bunlar da cinsiyetten bağımsız yetkinlikler aslında. Bu nedenle teknik yeterliliği ve kararlılığı sahada deneyimleyebilmek aslında benim için en önemli kazanım."

        Kaçar, kadınların her alanda gücünü gösterdiğini vurgulayarak, "Kadınların sahadaki varlığının, ekip dinamiklerini ve karar süreçlerini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Özellikle stratejik projelerde kadın mühendislerin aktif rol alması, dengeli çalışma kültürünü oluştururken genç kadınlara ilham ve cesaret veriyor." diye konuştu.

        Kendi alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Kaçar, "Öncelikle kendinize güvenin. Zor alanlarda çalışmaktan çekinmeyin ve sürekli gelişim odaklı olun çünkü enerji ve mühendislikte güçlü bir yeriniz var." ifadesini kullandı.

